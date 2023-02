DJ Ford investe $3,5mM em fábrica de baterias em parceria com empresa chinesa

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. vai investir $3,5 mil milhões na construção de uma fábrica de baterias no estado norte-americano do Michigan, em parceria com a empresa chinesa Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.

As instalações, nos arredores de Detroit, devem criar cerca de 2.500 empregos, disse a Ford esta segunda-feira. A fabricante automóvel disse que uma subsidiária totalmente detida pela Ford vai ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.