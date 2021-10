DJ Ford: Lucro líquido cai com impacto da escassez de chips

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. disse na quarta-feira que o lucro líquido do terceiro trimestre caiu com o impacto da escassez de chips na produção das fábricas.

A Ford reportou uma queda de 23% do lucro líquido em termos homólogos, para cerca de $1,8 mil milhões. O lucro antes de impostos excluindo itens extraordinários caiu 17% para $3 mil milhões.