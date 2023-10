DJ Ford passa a lucro, retira orientações devido ao impacto da greve

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor registou um lucro líquido de $1,2 mil milhões no terceiro trimestre, depois de um prejuízo no período homólogo. No entanto, a empresa cancelou as projeções para o total do ano devido ao impacto da greve dos trabalhadores do sindicato United Auto Workers.

A empresa também disse que vai adiar o investimento de $12 mil milhões em veículos elétricos, reiterando os receios ...