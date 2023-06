DJ Ford planeia demitir pelo menos 1.000 trabalhadores a contrato, assalariados

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor planeia demitir pelo menos 1.000 trabalhadores com contrato a prazo e assalariados na América do Norte, disseram fontes próximas do assunto, no mais recente esforço da empresa para lidar com os custos elevados de investir em veículos elétricos.

Em reuniões internas na segunda-feira, a Ford começou a notificar alguns trabalhadores assalariados na América do Norte de que estariam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.