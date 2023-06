DJ Ford prepara nova ronda de despedimentos

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor está a preparar-se para iniciar uma nova ronda de despedimentos nas próximas semanas, de acordo com fontes próximas do assunto, a mais recente no âmbito de um esforço mais amplo da empresa de simplificar as operações e reduzir custos.

Os layoffs, que devem incluir sobretudo trabalhadores assalariados dos EUA, seria um dos vários processos de despedimento que a Ford iniciou em menos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.