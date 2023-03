DJ Ford pretende reduzir 1.100 empregos em fábrica espanhola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. disse esta sexta-feira que pretende eliminar cerca de 1.100 empregos na fábrica de Valência, em Espanha, cerca de 18% da força de trabalho da fábrica, com a suspensão de dois modelos no próximo mês.

A gigante automóvel dos EUA já tinha dito que iria suspender a produção dos modelos S-Max e Galaxy na fábrica em abril.

Uma porta-voz ...