DJ Ford prolonga encerramento de várias fábricas por falta de chips

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. planeia mais tempo de encerramento de cinco fábricas na América do Norte devido à escassez global de semicondutores.

A Ford disse no final de quarta-feira que as fábricas de Chicago, Detroit e Kansas City vão estar paradas por mais duas semanas, até 14 de maio. Uma fábrica de utilitários desportivos no Ontário vai parar mais uma semana no início de maio.

