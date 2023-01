DJ Ford quer cortar 3.200 postos de trabalho na Europa - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. pretende cortar cerca de 3.200 empregos na Europa, no âmbito de um plano para reduzir custos através do esforço de eletrificação da marca, disse a Bloomberg, citando o sindicato IG Metall.

-- A maioria das posições afetadas pelos cortes está na Alemanha e o plano reduziria cerca de 65% das posições de desenvolvimento da empresa na Europa, segundo a Bloomberg.

