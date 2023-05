DJ Ford regista lucros de $1,8mM no 1T, inverte prejuízo homólogo

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor registou lucros de $1,8 mil milhões no primeiro trimestre, invertendo um prejuízo homólogo graças à recuperação face aos problemas nas cadeias de fornecimento e aos preços elevados de carrinhas pickup e SUV.

A empresa de Dearborn, no Michigan, disse após o fecho do mercado na terça-feira que a recuperação da produção das carrinhas da série F ...