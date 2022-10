DJ Ford regista prejuízo no 3T com encargo em unidade de carros autónomos

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. passou a um prejuízo no terceiro trimestre devido a um forte encargo associado à saída da joint venture de carros autónomos Argo AI.

A empresa de Dearborn, no Michigan, que investiu na Argo em 2017, disse na quarta-feira que vai desviar o seu foco do desenvolvimento de carros totalmente autónomos para veículos parcialmente autónomos. A Ford vai integrar várias centenas dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.