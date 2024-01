DJ Ford regista subida das vendas de um dígito em 2023

(DJ Bolsa)-- As vendas da Ford nos EUA subiram 7,1% em 2023, motivadas pela forte procura das carrinhas pickup e comerciais.

A empresa, que publicou os dados do total do ano esta quinta-feira, vendeu cerca de 2 milhões de veículos no ano passado, um resultado que não sofreu um impacto significativo devido à greve de seis semanas do sindicato United Auto Workers que temporariamente parou a produção em algumas das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.