DJ Ford revê em alta previsão do lucro após resultados fortes

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor apresentou resultados robustos para o segundo trimestre e reviu em alta o outlook do lucro para o total do ano, o sinal mais recente de que o negócio da empresa continua a desafiar as previsões pessimistas de Wall Street para o total do ano.

A Ford reviu em alta as previsões para o lucro antes de impostos entre $11 mil milhões e $12 mil milhões, face à projeção anterior de $9 mil ...