DJ Ford vai fabricar 500.000 carrinhas elétricas em fábrica no Tennessee

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. planeia construir 500.000 carinhas elétricas por ano no novo complexo de produção no Tennessee, um dos maiores compromissos da empresa até agora para expandir as opções com baterias no mercado altamente competitivo das carrinhas pickup.

A empresa disse esta sexta-feira que planeia começar a produção da carinha elétrica de próxima geração em 2025 no novo campus industrial,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.