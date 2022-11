DJ Ford: Vendas nos EUA descem 10% em outubro com queda de carrinhas pickup, SUV

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. disse esta quarta-feira que as vendas nos EUA desceram 10% em outubro, com a fabricante automóvel a vender o dobro dos veículos elétricos face ao período homólogo, mas menos carrinhas e SUV.

A empresa disse que as vendas de carrinhas pickup, que representam mais de metade das receitas mensais, desceram 7,7% face a outubro de 2021.

As vendas de carrinhas pickup ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.