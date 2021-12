DJ Fórum Económico Mundial adiado

(DJ Bolsa)-- O Fórum Económico Mundial disse na segunda-feira que vai adiar a reunião anual na cidade suíça de Davos, numa altura de grande incerteza sobre a propagação da variante Ómicron.

A organização sediada em Genebra disse que a reunião agendada para 17 a 21 de janeiro está agora prevista para o início do verão.