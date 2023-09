DJ França, Alemanha, Reino Unido mantêm sanções sobre Irão

(DJ Bolsa)-- As potências europeias vão manter em vigor as sanções sobre a Guarda Revolucionária do Irão e o comércio de mísseis balísticos com Teerão -- restrições que deveriam expirar no próximo mês no âmbito do acordo nuclear de 2015, disseram responsáveis europeus esta quinta-feira.

A decisão, que já foi comunicada a Teerão, baseia-se na acusaç...