DJ França apresenta plano de EUR100 mil milhões para relançar economia

PARIS (DJ Bolsa)-- O governo de França disse que planeia gastar EUR100 mil milhões ($118 mil milhões) em programas de emprego, tecnologia verde e cuidados de saúde, num momento em que procura impulsionar a economia do país, fortemente penalizada pela pandemia.

O fundo de recuperação representa cerca de 4% do PIB de França, mais do que qualquer outro grande país europeu, e pretende devolver a economia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone