DJ França: Confiança do consumidor sobe em novembro

(DJ Bolsa)-- Os consumidores franceses mostraram-se mais otimistas com as finanças em novembro, de acordo com uma sondagem divulgada esta terça-feira.

O índice de confiança do consumidor compilado pela agência de estatísticas França Insee subiu para 87 pontos, contra 84 no mês anterior, atingindo o nível mais alto no espaço de mais de um ano.

O sentimento entre os consumidores permanece, no entanto,...