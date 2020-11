DJ França: Confiança do setor industrial caiu em novembro

(DJ Bolsa)-- A confiança do setor industrial francês caiu em novembro devido ao confinamento.

Os números da sondagem mensal do Insee, divulgados esta terça, mostraram que a confiança da indústria caiu para 92 pontos em novembro, em comparação com uma leitura revista de 94 pontos em outubro.

A leitura cumpre as previsões dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.