DJ França: Confiança empresarial diminuiu novamente em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança entre os industriais de França diminuiu pelo segundo mês consecutivo em abril, devido a uma deterioração das expectativas de produção e encomendas com o impacto das greves que têm afetado o setor.

A confiança empresarial de França diminuiu para 101 pontos em abril contra 104 em março, de acordo com os dados divulgados pelo instituto de estatísticas Insee esta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.