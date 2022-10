DJ França: Confiança empresarial recupera ligeiramente em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança no setor industrial de França recuperou ligeiramente em outubro, após três meses consecutivos de descidas devido ao aumento dos preços e queda da procura.

O indicador de confiança industrial ascendeu a 103 pontos no mês de outubro, face a 102 pontos em setembro, de acordo com os dados do instituto de estatísticas Insee esta quinta-feira.

Os economistas ...