DJ França: Confiança industrial cai abaixo da média de longo prazo em maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança entre as empresas do setor industrial de França diminuiu em maio abaixo da média de longo prazo pela primeira vez desde março de 2021, com a queda das expectativas de encomendas à medida que a inflação elevada vai travando os gastos.

A confiança empresarial de França desceu para 99 pontos em maio, contra 101 pontos em abril, mostram os dados do instituto de estatísticas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.