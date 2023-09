DJ França: Confiança industrial recupera ligeiramente em setembro

(DJ Bolsa)-- A confiança entre as empresas do setor industrial de França aumentou ligeiramente em setembro, com as projeções de produção futura a melhorarem na segunda maior economia da Zona Euro.

A confiança industrial cresceu para 99 pontos, face à leitura revista em alta de 97 pontos em agosto, mostram dados do instituto de estatísticas Insee esta quinta-feira. O nível de 100 pontos representa a média de longo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.