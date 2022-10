DJ França: Crescimento económico supera projeções no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia de França expandiu no terceiro trimestre, superando as previsões dos economistas devido à forte procura interna.

A segunda maior economia da Zona Euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre, disse a agência francesa de estatísticas Insee esta sexta-feira, na primeira leitura para o período. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam que a economia crescesse 0,1% no terceiro trimestre....