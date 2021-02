DJ França: Economia contrai mais do que o previsto no 4T

(DJ Bolsa)-- A contração da economia de França no quarto trimestre de 2020 foi mais pronunciada do que o previsto anteriormente, disse o Insee esta sexta-feira.

Entre outubro e o final de dezembro, o produto interno bruto contraiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, 0,1 ponto percentual a mais do que a estimativa preliminar de contração de 1,3% divulgada a 29 de janeiro.