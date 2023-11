DJ França: Economia contraiu inesperadamente no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia de França contraiu ligeiramente no terceiro trimestre, invertendo a estimativa inicial de um ligeiro crescimento.

O produto interno bruto contraiu 0,1% no trimestre de julho a setembro, face ao trimestre anterior, de acordo com os dados finais apresentados esta quinta-feira pelo Insee.

As estimativas iniciais apontavam a um crescimento de 0,1% e os economistas consultados pela FactSet ...