DJ França: Economia cresce acima das expectativas no 2T

(DJ Bolsa)-- A economia de França cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre, com a recuperação do comércio externo e apesar da ligeira descida da procura doméstica.

O produto interno bruto francês cresceu 0,5% entre abril e junho face ao trimestre anterior, uma aceleração comparando com o ligeiro crescimento nos primeiros três meses do ano, de acordo com dados preliminares do instituto de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.