DJ França: Economia estagna no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia francesa estagnou no primeiro trimestre, com a procura doméstica a continuar fraca apesar do alívio das restrições contra o coronavírus.

A estagnação da segunda maior economia da Zona Euro segue-se a um crescimento de 0,8% no trimestre anterior, disse a agência de estatísticas francesa Insee esta sexta-feira numa primeira estimativa para o período.