DJ França estagnou no ultimo trimestre de 2023

(DJ Bolsa)-- A economia de França não cresceu nos últimos três meses do ano passado, pressionada pelo consumo privado fraco.

O produto interno bruto estagnou entre outubro e dezembro, face ao trimestre anterior, mostram os dados desta terça-feira do instituto de estatísticas Insee.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um crescimento de 0,1%. A leitura do terceiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.