DJ França: Governo de Macron sobrevive a votação da moção de censura

PARIS (DJ Bolsa)-- O governo do Presidente de França, Emmanuel Macron, sobreviveu por pouco a uma moção de censura na Assembleia Nacional esta segunda-feira, evitando um esforço para eliminar a sua reforma das pensões e para deitar abaixo o executivo.

A moção de censura avançada por um grupo de centristas ganhou o apoio de 278 deputados na câmara baixa do parlamento, faltando apenas nove votos para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.