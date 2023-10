DJ França: Inflação abrandou em outubro

(DJ Bolsa)-- A inflação de França diminuiu em outubro, com a subida dos preços da energia, alimentos e bens a abrandarem.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 4,0% em termos homólogos, face a 4,9% em setembro, de acordo com os padrões nacionais e a leitura preliminar do Insee.

Esta leitura ficou em linha com as expectativas dos economistas consultados pelo The