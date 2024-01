DJ França: Inflação acelera em dezembro devido a efeitos de energia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor de França cresceram a um ritmo mais elevado em dezembro, sobretudo devido aos preços de energia mais altos que no ano anterior.

Os preços no consumidor subiram 3,7% em termos homólogos, face a 3,5% em novembro, de acordo com os dados iniciais publicados esta quinta-feira pelo Insee.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma leitura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.