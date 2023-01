DJ França: Inflação acelerou em janeiro devido a alimentos e energia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--A inflação de França acelerou em janeiro, permanecendo perto de máximos de várias décadas, devido ao aumento dos preços dos bens alimentares e da energia, uma vez que o governo acabou com os subsídios aos combustíveis e aumentou o teto de preços do gás natural.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 6,0% em janeiro face ao período homólogo, mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.