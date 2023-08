DJ França: Inflação aumentou em agosto com efeitos da energia

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor de França aumentaram em agosto, invertendo meses de alívio da inflação, uma vez que os preços da energia recuperaram depois das tarifas mais baixas aplicadas no ano passado.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresce 4,8% em termos homólogos em agosto, de acordo com os padrões nacionais, face a 4,3% em julho, de acordo com dados preliminares divulgados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.