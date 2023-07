DJ França: Inflação caiu mais que o esperado em julho

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação de França caiu mais que o esperado em julho, com os preços dos bens alimentares e da energia a continuarem a diminuir.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, do país cresceu 4,3% em termos homólogos em julho, de acordo com os padrões nacionais, face a 4,5% em junho, de acordo com os dados preliminares divulgados esta sexta-feira pelo Insee.

