DJ França: Inflação caiu mais que o esperado em maio

(DJ Bolsa)-- A inflação de França desceu mais que o esperado em maio, graças ao abrandamento dos preços da energia e dos bens e serviços, embora ainda continue teimosamente acima do alvo do Banco Central Europeu.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, de França cresceu 5,1% em termos homólogos em maio, de acordo com os padrões nacionais, o que compara com 5,9% em abril, de acordo com a leitura preliminar divulgada ...