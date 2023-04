DJ França: Inflação de março revista em alta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação de França diminuiu menos do que o inicialmente previsto em março, com o aumento dos preços dos alimentos a ofuscar a queda dos preços da energia.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, foi revisto para 5,7% em março, face a um valor preliminar de 5,6%, mostram dados do gabinete de estatísticas do país, Insee, esta sexta-feira.

No entanto,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.