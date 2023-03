DJ França: Inflação desce em março devido a desaceleração dos preços da energia

(DJ Bolsa)-- A inflação de França abrandou em março, registando o nível mais baixo em seis meses, com os preços da energia a desacelerarem bastante face ao período homólogo.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, aumentou 5,6% em março em termos homólogos de acordo com os padrões nacionais, contra uma subida de 6,3% em fevereiro, alcançado o nível mais baixo desde setembro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.