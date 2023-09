DJ França: Inflação mantém-se apesar da queda do preço dos alimentos

(DJ Bolsa)-- A inflação de França manteve-se em setembro ao mesmo nível do mês anterior, apesar do alívio dos preços dos bens alimentares, uma vez que os custos de energia e combustíveis persistiram.

De acordo com os padrões nacionais, o índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 4,9% em setembro em termos homólogos, a mesma taxa de agosto, de acordo com os dados preliminares apresentados ...