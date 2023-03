DJ França: Macron enfrenta moção de censura devido a reforma das pensões

PARIS (DJ Bolsa)-- O Presidente de França, Emmanuel Macron, vai enfrentar uma moção de censura no início da próxima semana destinada a derrubar o seu governo e pôr um fim à reforma do sistema de pensões francês.

Um grupo de deputados centristas em oposição a Macron avançaram com uma moção de censura esta sexta-feira com o apoio de pelo menos 58 membros da Assembleia Nacional,...