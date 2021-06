DJ França: Macron, Le Pen tropeçam nas eleições regionais francesas

PARIS (DJ Bolsa)-- As fileiras centristas do Presidente de França, Emmanuel Macron, e do partido de extrema-direita de Marine Le Pen não conseguiram obter vitórias nas eleições regionais de França no domingo, uma vez que os eleitores gravitaram em torno dos candidatos dos partidos do sistema devido às tensões sobre os recentes ataques terroristas e o lugar do Islão na sociedade.

Os candidatos conservadores ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone