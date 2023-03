DJ França: Manifestações mais violentas são teste a Macron

(DJ Bolsa)-- O Presidente de França, Emmanuel Macron, enfrentou uma nova vaga de protestos violentos na terça-feira, com confrontos entre manifestantes e a polícia devido ao uso de poderes constitucionais para elevar a idade da reforma sem o consentimento parlamentar.

Mais de 740.000 pessoas saíram às ruas por toda a França, de acordo com o Ministério do Interior, em manifestações que acabaram em confrontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.