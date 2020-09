DJ França: Ministro respondeu a questões a pedido da LVMH

PARIS (DJ Bolsa)-- O ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian, disse estar a responder a questões da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE quando escreveu uma carta à empresa a pedir para adiar a aquisição da Tiffany & Co.

A LVMH culpou a carta de Le Drian pela decisão de recuar na proposta de $16 mil milhões pela Tiffany, dizendo que foi uma comunicação não-solicitada ...

