DJ França: Perspetivas industriais melhoram em dezembro

(DJ Bolsa)-- A confiança entre o setor industrial de França melhorou este mês, com as empresas a apresentarem um sentimento mais otimista relativamente à produção, o que traz alguma esperança de melhoria da segunda maior economia da Zona Euro na parte final do ano.

O índice de confiança empresarial cresceu para 100 pontos em dezembro, face a 99 em novembro, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.