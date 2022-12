DJ França: Polícia efetua buscas na sede do partido de Macron

PARIS (DJ Bolsa)-- A polícia francesa efetuou buscas na sede do partido do Presidente de França, Emmanuel Macron, disseram procuradores esta quarta-feira, no âmbito de duas investigações a possíveis ligações entre firmas de consultoria e as campanhas presidenciais francesas de 2017 e 2022.

Os procuradores disseram que a polícia também efetuou buscas nos escritórios de Paris da consultora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.