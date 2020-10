DJ França pressiona UE a impor sanções aos EUA devido a disputa Airbus-Boeing

(DJ Bolsa)-- O ministro da Economia de França, Bruno Le Maire, disse esta sexta-feira que a Europa deve responder às sanções dos EUA ao impor tarifas sob os bens dos EUA, uma decisão que se segue ao parecer da Organização Mundial do Comércio, ou OMC, relacionada com os subsídios das companhias aéreas recebidos pela Airbus SE e pela Boeing Co.

"A Europa deve preparar-se para impor sanaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone