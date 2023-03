DJ França: Produção industrial caiu acentuadamente em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial de França caiu em janeiro, após dois meses consecutivos de ganhos, devido a uma menor produção dos setores transformador e energético, o que indica que o setor industrial começou o ano sob pressão.

A produção industrial caiu 1,9% em janeiro face a dezembro, quando tinha aumentado 1,5%, mostram dados do instituto de estatísticas Insee esta sexta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.