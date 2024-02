DJ França: Produção industrial cresceu acentuadamente no fim de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial de França voltou a crescer em dezembro, o que traz um ligeiro ponto positivo num momento de pressão para a atividade na Zona Euro.

A produção industrial total subiu 1,1% em cadeia no mês de dezembro, mostram dados do instituto de estatísticas Insee esta sexta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um crescimento de apenas 0,1%.

