DJ França: Produção industrial desliza, contraria tendência recente

(DJ Bolsa)-- A produção industrial de França diminuiu em agosto face ao mês anterior, o que sugere uma fonte de fragilidade numa economia até aqui relativamente robusta.

A produção total foi inferior 0,3% em relação a julho, mostram os dados do instituto de estatísticas Insee esta quinta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma queda mais acentuada de 0,5% em ...