DJ França: Protestos violentos procuram travar reforma das pensões de Macron

(DJ Bolsa)-- O Presidente de França, Emmanuel Macron, pode ter contornado o Parlamento na aprovação da reforma das pensões, mas grande parte dos constituintes -- milhões de pessoas que protestam nas ruas -- defendem que têm uma palavra a dizer sobre o assunto.

As manifestações têm sido o decisor final, embora oficiosamente, do sistema político francês, fazendo cair vários governos e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.